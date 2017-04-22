Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1931 и 1932. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1931
- дирижабль "Граф Цеппелин", направляясь в полярную экспедицию, пролетает над Таллинном (в экипаже есть уроженец Нарвы Фридрих Ассберг)
- первый полет на самолете премьер-министра К. Пятса (15 сентября)
- торговые договоры с Литвой и Финляндией
- первый рейс паровоза на сланце, построенного в Таллинне (Таллинн – Тюри)
- открытие железнодорожной линии Тарту – Печоры
- 27 июля молния попала в шпиль Олевисте (пожар)
1932
- Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
- 300 лет Тартусскому университету
- съезд вапсов – можно вступать и не ветеранам Освободительной войны
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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