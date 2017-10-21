Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1971 и 1972. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1971
- Эстонское радио начинает регулярное вещание в стереоформате
- открывается производственное объединение "Ливико"
- создается национальный парк Лахемаа
- эстонские центры в Торонто и Стокгольме
- появляется Спортлото
1972
- в Эстонии появилось цветное телевидение
- гостиница "Виру"
- Олимпийские игры в Мюнхене
- ансамбль "Руя"
- шах Ирана Реза Пехлеви с женой Фарах Пехлеви
- ансамбли "Куккерпиллид", "Хортус Музикус"
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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