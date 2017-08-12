Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1961 и 1962. "Четыре времени века" – в 14:05.
1961
- Юрий Гагарин в космосе
- Джек Лоусма – Яак Лайсмаа – эстонский астронавт
- денежная реформа
- кодексы союзных республик
- Алексий – епископ Таллинна и Эстонии
- открывается в Таллинне ботанический сад – бывший хутор К.Пятса
- заложен район Ласнамяэ
- радио Ватикан возобновляет передачи на эстонском языке
- десталинизация
- Эдуард Тубин приезжает в Эстонию
1962
- строительсто Мустамяэ
- строительство общежития Политеха
- Ленинские премии за силикатный кирпич – Йоханнес Хинт и Виктор Рюйтель
- умер нобелевский лауреат Герман Гессе – отец и дед из Эстонии
- в Тарту суд над нацистскими преступниками
- рост цен на продукты: хлеб, мясо, масло
- Построен Дом писателей на ул. Харью
- Карибский кризис
- Эстонское консульство в Канаде
- первый праздник песни и танца для школьников
- изменение в составе правительства в эмиграции
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
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