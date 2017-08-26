Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1965 и 1966. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1965
- 25 лет советской власти в Эстонии
- хиппи
- смерть У. Черчиля
- книга Астрид Линдгрен о Карлсоне на эстонском языке
- восстановлена линия Таллинн – Хельсинки ("Велламо" и "Ванемуйне")
- открывается молодежный театр в Таллинне
- певческий праздник, посвященный 25-летию советской власти
- 21 декабря пожар в ГЗ ТГУ
1966
- 23 съезд КПСС
- переход на 5-дневную рабочую неделю
- с Италией подписан договор о строительстве заводов по производсту "Жигулей"
- открывается региональное управление внешнего туризма
- открылась школа шахмат в Таллинне
- открылось производственное объединение УКУ
- "Андрей Рублев" Андрея Тарковского
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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