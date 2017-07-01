Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1949 и 1950. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1949
- добыча урана в Ида-Вирумаа
- охрана памятников культуры и уничтожение книг, выпущенных до 1940
- депортация – операция "Прибой" (25-27 марта)
- промышленность – Кохтла-Ярве – электростанция
1950
- первая пятилетка в Венгрии
- поезд Таллинн-Москва-Таллинн
- 8-й пленум ЦК КПЭ: Николая Каротама сменил Йоханнес Кябин
- административное деление Эстонии
- певческий праздник
- Эстонский художественный институт (Эстонская художественная академия)
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
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