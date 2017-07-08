Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1951 и 1952. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1951
- выборы в ВС СССР
- репрессии против школьников
- 6-ой съезд КПЭ – "Эстония уже социалистическая"
- памятник В. Кингисеппу
- чемпионат Европы по баскетболу
- советский электрический трамвай
- первая новогодняя, а не рождественская ёлка на площади Победы
1952
- деление Эстонии на области
- кукольный театр открывается в Таллинне
- Юхан Смуул
- Олимпийские игры в Хельсинки – Йоханнес Лоткас
- 150-летие ТГУ
- всесоюзные гонки – проблема с бензином
- "Дон Жуан" – Георг Отс
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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