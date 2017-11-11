Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1977 и 1978. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1977
- президентские выборы в США
- МИГ-29
- атомоход "Арктика" достигает Северного полюса
- открывается Чернобыльская АЭС
- "Нива" появилась на полях
- новая Конституция СССР
- Нобелевская премия мира – Amnesty International
- 175 лет ТГУ (1802, Александр I)
- в Тарту 100 000 жителей
- 24 февраля на здании театра Ванемуйне – флаг Эстонской Республики
- приходит в политику Арнольд Рюйтель
- открывается музей Кристьяна Рауда в Таллинне
1978
- Римский папа – Иоан Павел II (Кароль Войтыла)
- Л. Брежнев – орден "Победы"
- демонстрация в Тбилиси – требование признания грузинского языка официальным
- закон о гражданстве СССР
- принята новая Конституция ЭССР
- первый секретарь ЦК КПСС Эстонии – Карл Вайно
- перепись населения
- 100-летие А. Х. Таммсааре
- Аугуст Саббе – убит один из последних лесных братьев
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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