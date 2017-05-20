Четыре времени века
Один год целого века: 1939. "Четыре времени века" – в 14:05.
В 1939 году:
- продажа Немецкого театра
- 50-летие Гитлера
- пакт Молотова-Риббентропа (23 августа)
- реформа волостей
- Эстонию посещает генерал Франц Халдер – начальник штаба немецкой армии
- польская подводная лодка Orzel (Орёл) – договор о базах
- переселение немцев из Эстонии (в Польшу)
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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