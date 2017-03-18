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Четыре времени века

Cегодня 18.03.2017
Передача: Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1921 и 1922. "Четыре времени века" – в 14:05.

В этом сюжете:

1921

  • Эстония становится членом Лиги наций
  • 1 мая – Эстония перешла на восточно-европейское время
  • Началось строительство здания Парламента
  • 1 апреля – хлеб в свободной продаже
  • История пахнет по-другому – моторный трамвай в Таллинне
  • Определена нулевая точка всех дорог Эстонии – площадь перед парламентом
  • Людвиг Пуусепп
  • Частые смены правительства

1922

  • Засуха
  • Попытка представить правительсто Эстонии на Нобелевскую премию мира за подписание Тартусского мира и выход из войны
  • Производство спирта на экспорт
  • Начало периода борьбы с коммунистами
  • Снят памятник Петру 1, из меди памятника отлили эстонские монеты
  • Образовавшееся эстонское общество Аэронафт заказало шесть самолетов, которые были построены на вагонном заводе Двигатель. Моторы из Германии. Эстония – страна, которая делала самолеты.
  • Создание регулярных автобусных линий
  • Оптация – Эстония призвала эстонцев всего мира, особенно России, вернуться в Эстонию. В 1922 вернулись 5380 человек (всего – 37578)
  • Закон о гражданстве
  • Первая перепись населения ЭР – 28 декабря – 1 107 059 чел.

Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.

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