Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1921 и 1922. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1921
- Эстония становится членом Лиги наций
- 1 мая – Эстония перешла на восточно-европейское время
- Началось строительство здания Парламента
- 1 апреля – хлеб в свободной продаже
- История пахнет по-другому – моторный трамвай в Таллинне
- Определена нулевая точка всех дорог Эстонии – площадь перед парламентом
- Людвиг Пуусепп
- Частые смены правительства
1922
- Засуха
- Попытка представить правительсто Эстонии на Нобелевскую премию мира за подписание Тартусского мира и выход из войны
- Производство спирта на экспорт
- Начало периода борьбы с коммунистами
- Снят памятник Петру 1, из меди памятника отлили эстонские монеты
- Образовавшееся эстонское общество Аэронафт заказало шесть самолетов, которые были построены на вагонном заводе Двигатель. Моторы из Германии. Эстония – страна, которая делала самолеты.
- Создание регулярных автобусных линий
- Оптация – Эстония призвала эстонцев всего мира, особенно России, вернуться в Эстонию. В 1922 вернулись 5380 человек (всего – 37578)
- Закон о гражданстве
- Первая перепись населения ЭР – 28 декабря – 1 107 059 чел.
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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