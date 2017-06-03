Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1941 и 1942. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1941
- 18 декабря 1940 Гитлер подписал план "Барбаросса"
- выборы в Верховный совет СССР
- национализация
- истребительные батальоны
- мобилизация
- немецкая оккупация
- 14 июня 1941 года – депортация
- трагедия у мыса Юминда
1942
- Альфред Розенберг приезжает в Таллинн
- немецкий – официальный язык в Эстонии (2 февраля)
- пропаганда работы в Германии
- бомбежки Таллинна и Нарвы
- в Ярославле очаг культуры Эстонии (22 марта)
- Эстонский стрелковый корпус
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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