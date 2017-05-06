Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1935 и 1936. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1935
- год книги – 400 лет с тех пор, как напечатана первая книга на эстонском языке
- кампания по смене фамилий
- начало периода молчания
- попытка мятежа вапсов (декабрь)
1936
- Генерал Николай Реек в Москве на первомайских праздниках
- суд над вапсами
- строящиеся эстонские подводные лодки получили имена "Лембит" и "Калев"
- Олимпийские игры в Германии
- перевод технического факультета из Тарту в Таллинн (Технический институт)
- 500-летие монастыря в Пирита
- утверждаются ордена Государственного герба и Белой звезды
- письмо 4-х премьер-министров
- памятник в Нарве (подарок Швеции) – в память о победе Карла XII
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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