Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1955 и 1956. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1955
- борьба с алкоголизмом
- подготовка к возврату репрессированных
- 17 и 18 июня – секретный официальный визит Н. Хрущева в Эстонию
- реформа школы – мальчики и девочки вместе
- расформирование базы в Поркала – офицеры переведены в Эстонию
- в Нарве первая турбина гидроэлетростанции
1956
- Олимпийские игры в Мельбурне
- события в Венгрии
- реабилитация Я. Анвельта и Х. Пегельмана
- критика сталинизма
- первый певческий праздник студентов Прибалтийских стран
- умирает К. Пятс (Тверь, психиатрическая больница Бурашево, 18 января)
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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