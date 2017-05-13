Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1937 и 1938. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1937
- Конституция 1937
- иммиграция поляков
- двухпалатное Национальное собрание для выработки Конституции
- кафе "Культас" – 12 сортов кофе, 70 разных тортов каждый день
- радиомачта в Тюри (197 м)
- смерть Артура Сирка
- закладка фундамента президентского дворца
- К. Пятс – президент-регент
- новое здание театра Ванемуйне
- театральный факультет в Таллиннской консерватории
- народный фронт Карла Ээнпалу
1938
- 1 января Конституция 1937 вступила в силу
- Тарту (центр оппозиции) – закон об университете: ректор назначается (раньше избирался)
- 100-летие эстонского Ученого общества
- в Тарту впервые создана Академия наук
- 21 апреля восстанавливает работу Парламент (двухпалатный)
- 24 апреля – выборы президента
- 14 новых городов в Эстонии
- амнистия политических заключенных
- 11-й певческий праздник
- бетонный мост в Пярну (255 м)
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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