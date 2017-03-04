1918. Один год целого века. “Четыре времени века” в 14:05.

В этом году:

- 5-летие здания театра Эстония (в то время - здание эстонского общества "Эстония")

- В Петербурге большевики разогнали Учредительное собрание (январь)

- Создается общество "Палас" в Тарту

- Переговоры в Брест-Литовске

- Изменение календаря

- Литва объявила независимость

- "Манифест ко всем народам Эстонии"

- Эстонское Временное правительство и начало немецкой оккупации (до ноября 1918)

- В Германии император отказался от власти – провозглашена Веймарская республика, Германия вышла из войны

- Большевистская государственная структура в Нарве

- 11 ноября 1918 года – конец Мировой войны

- К ноябрю создается Кайтселиит

- Аугуст Виник в Кёнигсберге признал, что Германия не имеет территориальных претезий к Эстонии, Латвии и Литве

- Первый и.о. премьер-министра – Яан Поска

- Начало Освободительной войны

- Рождение эстонской марки (деньги)

Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.