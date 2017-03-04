Четыре времени века
1918. Один год целого века. “Четыре времени века” в 14:05.
В этом году:
- 5-летие здания театра Эстония (в то время - здание эстонского общества "Эстония")
- В Петербурге большевики разогнали Учредительное собрание (январь)
- Создается общество "Палас" в Тарту
- Переговоры в Брест-Литовске
- Изменение календаря
- Литва объявила независимость
- "Манифест ко всем народам Эстонии"
- Эстонское Временное правительство и начало немецкой оккупации (до ноября 1918)
- В Германии император отказался от власти – провозглашена Веймарская республика, Германия вышла из войны
- Большевистская государственная структура в Нарве
- 11 ноября 1918 года – конец Мировой войны
- К ноябрю создается Кайтселиит
- Аугуст Виник в Кёнигсберге признал, что Германия не имеет территориальных претезий к Эстонии, Латвии и Литве
- Первый и.о. премьер-министра – Яан Поска
- Начало Освободительной войны
- Рождение эстонской марки (деньги)
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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