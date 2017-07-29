Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1957 и 1958. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1957
- ввели студеческие фуражки для ВУЗов
- эстонский певческий праздник в Торонто
- первая телереклама (20 октября)
- колхозникам отменили нормы
- открывается "Дом моды" в Таллинне
1958
- обогнать США
- создается этнографический музей Рок аль Маре
- создаются эстонские дома
- памятник Ф. Крейцвальду
- журнал "Силуэт"
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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