Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1963 и 1964. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1963
- Валентина Терешкова в космосе
- Александр Солженицын в Эстонии
- договор о культурном сотрудничестве между Германией и Францией
- 29 марта премьер-министр в должности президента Аугуст Рэй умирает – Александр Варма становится на его место
- "черный потолок времени" в Доме писателей
- 100 000 телевизоров
- указание по преподаванию иностранных языков в школах – английский
1964
- зимние Олимпийские игры в Инсбруке – Антс Антсон конькобежец
- война во Вьетнаме
- 11 – 14 марта в Эстонию приехал президент Финляндии У. Кекконен
- битломания
- студенческие отряды
- летние Олимпийские игры в Токио – Рейн Аун серебряный призер (десятиборье)
- трасса для мотогонок под Вильянди
- обсерватория в Тыравере
- первая московско-тартуская семиотическая школа Ю. М. Лотмана
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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