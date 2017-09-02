Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1967 и 1968. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1967
- 50-летие октябрьской революции
- августовский шторм
- СССР объявил о создании противоракетных войск
- построена Останкинская телебашня
- Яан Тальтс поднял 500 кг
- джазовый фестиваль в Таллинне
- школьные стройотряды
- журнал "Горизонт"
1968
- 50 лет Эстонской республики
- олимпийские игры в Мексике
- новое зание ЦК КПСС
- кризис в Чехословакии – Пражская весна
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!