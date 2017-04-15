Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1929 и 1930. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1929
- переход на метрическую систему
- черный четверг 24 октября
- драка в парламенте 5 февраля
- сокращение министерств
- создана организация вапсов
- конкурс красоты (Мета Кельго)
1930
- год кризиса
- 24 сентября "Граф Цеппелин" над Эстонией
- начинает выходить эстонская энциклопедия
- Визит в Варшаву премьер министра О. Штрандмана, остановка в Вильно
- построена новая электрическая турбина 5000 КВт
- 120 км электропроводов, 224 электролампы и 1320 газовых ламп освещали город
- паспорт лошади
- 650 лет Хаапсалу
- памятник Ф. Р. Фельману в Тарту
- Ахто и Кыу Вальтер на 8-ми метровой яхте за 133 дня пересекли Атлантику
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!