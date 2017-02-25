Четыре времени века (1)
1917. Один год целого века. “Четыре времени века” в 14:05.
В 1917 году:
- Рождение государства сравнимо с рождением ребенка
- Образование: 10 женских гимназий, 6 мужских гимназий, 37 средних школ
- Первая мировая война:
*100 000 русских солдат и моряков (в запасе фронта)
*Таллинн – военный город, военная база
*В Таллинне – 30 000 рабочих на 150 000 жителей
- Символичный акт: 5 марта был отстранен последний гражданский губернатор эстляндской губернии Петр Владимирорвич Верёвкин, передал права меру Ревеля Яану Поска
- По приказу Александра Керенского создавались Эстонские национальные полки
- Идеи Балтийского герцогства
- Возможные модели становления Эстонского государства: балтийское герцогство, власть пролетариата, эст. национальное государство
- Первый православный епископ – отец Платон (в миру Пауль / Павел Петрович Кульбуш)
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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