Два года прошедшего века: 1919 и 1920. "Четыре времени века" – в 14:05.

В этом сюжете:

1919

- Война после войны – бои Освободительной войны. Год перехода от войны к миру.

- 3 апреля в Таллинне основали военную школу.

- 24 февраля – годовщина Эстонии, создание Эстонского Банка, учрежден орден Креста Свободы

- 5-7 апреля избран учредительный совет из 120 депутатов, которые и стали первым правительством.

- 23 апреля – первый парламент Эстонии.

- 23 июня победа под Цесисом (Вынну) – День Победы.

- Тартуский университет – университет Эстонской Республики.

- 28 сентября – создана высшая художественная школа в Таллинне (впоследствии – Эстонская художественнная академия).



1920 – год мира

- Тартуский мирный договор (январь).

- Тиф, закрыты границы.

- Олимпийские игры в Антверпене.

- 8 миллионов золотых рублей привезли из России.

- Россия распустила Эстонскую стрелковую дивизию.

- 21 декабря вступила в силу первая Конституция Эстонии.