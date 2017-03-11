Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1919 и 1920. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1919
- Война после войны – бои Освободительной войны. Год перехода от войны к миру.
- 3 апреля в Таллинне основали военную школу.
- 24 февраля – годовщина Эстонии, создание Эстонского Банка, учрежден орден Креста Свободы
- 5-7 апреля избран учредительный совет из 120 депутатов, которые и стали первым правительством.
- 23 апреля – первый парламент Эстонии.
- 23 июня победа под Цесисом (Вынну) – День Победы.
- Тартуский университет – университет Эстонской Республики.
- 28 сентября – создана высшая художественная школа в Таллинне (впоследствии – Эстонская художественнная академия).
1920 – год мира
- Тартуский мирный договор (январь).
- Тиф, закрыты границы.
- Олимпийские игры в Антверпене.
- 8 миллионов золотых рублей привезли из России.
- Россия распустила Эстонскую стрелковую дивизию.
- 21 декабря вступила в силу первая Конституция Эстонии.
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