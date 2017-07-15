Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1953 и 1954. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1953
- смерть Сталина
- отменна областей (деление по районам)
- Н. Хрущев у власти
- флаг ЭССР (6 февраля 1953)
- создано 2 правительства в эмиграции
1954
- ядерное испытание в Оренбургской области
- сельскохозяйственные реформы Н. Хрущева
- КГБ
- Константин Пятс в Эстонии
- смерть Эдуарда Вийральта
- открылся в Таллинне цирк (15 мая)
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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