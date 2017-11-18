Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1979 и 1980. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1979
- начало Афганской войны
- "Сталкер" Тарковского вышел на экраны – некоторые сцены сняты в Эстонии, в том числе в Таллинне, в квартале Ротерманна
- выборы в ВС СССР
- 400-летие Вильнюсского университета
- подготовка и строительство к Олимпийской регате
- письмо Генеральному секретарю ООН об аннулировании пакта Молотова-Риббентропа
- фильм Григория Кроманова "Отель "У погибшего альпиниста"
1980
- Олимпийские игры, Олимпийская регата
- в эфире радиостанции "Голос Америки" – передачи об истории Эстонии
- Польша – забастовка "Солидарности"
- 24 февраля – триколор на руинах Домской церкви в Тарту, Юри Кукк арестован, умирает в тюрьме
секретарь по идеологии ЦК КПЭ – Рейн Ристлаан
- футбольный матч, концерт, демонстрация школьников разогнана милицией
- письмо 40-ка интеллектуалов
- 950 лет Тарту
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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