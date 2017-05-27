Четыре времени века
Один год целого века: 1940. "Четыре времени века" – в 14:05.
В 1940 году:
- морозы ниже 40С, лето очень жаркое, мало дождей
- смерть А. Х. Таммсааре
- 12 марта – конец войны с Финляндией (советско-финская война)
- коктейль Молотова
- 14 июня вермахт в Париже
- политика характеризуется термином Uberleben
- 17000 немцев покинули Эстонию
- 17 июня встреча генерала Лайдонера с представителем лениградского военного округа – ввод Красной армии в Эстонию
- Андрей Жданов приезжает в Таллинн – процедуры смены правительства
- 25 августа – новая Конституция
- 6 августа – Эстония в составе СССР
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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