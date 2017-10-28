Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1973 и 1974. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1973
- проблема с продуктами
- конфликт в Пярну
- сланцевый карьер в Вяйке-Пунгерья
- Дом печати открылся в Таллинне
- художественная выставка Саку-73
1974
- переселение немцев через Эстонию в ФРГ
- США не признает Балтийские страны частью СССР
- эстонская железная дорога стала частью Балтийской жд – переход на другую ширину рельс
- усиление интернационального воспитания молодежи
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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