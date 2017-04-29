Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1933 и 1934. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1933
- кризис, проект Конституции
- Таммсааре завершает издание "Правды и справедливости"
- Яан Тыниссон – премьер-министр
- 10 певческий праздник
- девальвация
- продажа судов "Леннук" и "Вамбола"
1934
- вступила в силу Конститция 1933 года
- борьба за место Государственного старосты
- перепись населения
- 12 марта – особое положение Пятс и Лайдонер
- открытие нового аэропорта в Таллинне
- школьная реформа
- 50-летие эстонского флага
- 13 июня – радиовещание становится государственным (было на частном капитале)
- первый раз отмечается День победы (с 1934 – государственный праздник)
- Карел Эйнбунд/Ээнпалу – начало периода молчания – 15 сентября его приказом отменено заседание парламента
- побег Артура Сирка
Рассказывает историк права Пеетер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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