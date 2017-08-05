Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1959 и 1960. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1959
- перепись населения – 1.196.791 человек
- административные реформа – сокращается число районов
- создается Союз журналистов ЭССР
- дружба с другими странами
- выборы в 5-й Верховный Совет ЭССР
- реформа школы – 8-классная
- пущен первый блок Балтийской электростанции
- переводы Шекспира на эстонский язык
1960
- визит члена Политбюро Л. Брежнева в Таллинн
- Дж. Ф. Кеннеди вспомнил визит в Эстонию
- первый Тартусский лыжный марафон
- VEKSA – организация по развитию культурных связей с эстонцами зарубежья
- встреча зарубежных эстонцев в Нью-Йорке
- певческий праздник и открытие Певческого поля
- открылся "Каубамая"
- ансамбль "Лайне"
- детский журнал "Звездочка"
- "Илиада" переведена на эстонский язык
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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