Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1943 и 1944. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1943
- 25-летие Эстонской Республики
- годовщина Юрьевой ночи (Ярославль, 600 лет)
- эстонские дипломаты в Стокгольме
- бомбардировки Тарту
- пропагандистский возврат хуторов
- мобилизация в немецкую армию
- операция Роботер
- немецкие власти – угрозы эстонским политикам
- переброска войск под Невель (Псковщина)
1944
- бои под Нарвой
- речь Юри Улуотса
- эстонские подразделения в финской армии, выход Финляндии из войны
- изменяются границы Эстонии – Псковская область (Печеры, 23 августа)
- изменяются границы Эстонии – Ленинградская область (Ивангород, 24 ноября)
- сентябрь – освобождение Таллинна
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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