Четыре времени века 17

1945 встреча Альфреда Розенберга и Хяльмара Мяэ (руководитель правительства Эстонии при немцах) смерть Юри Улуотса в Стокгольме 9 марта православная церковь переходит в Московский патрирхат переход эстонского стрелкового корпуса из Курляндии в Эстонию (29 мая - 17 июня) демобилизация денацификация суд на членами эстонского правительства 1944 (2-3 июля) 1946 год пятилетка - первая пятилетка в Эстонии съезд коммунистической партии эстонии (КПЭ - 7000 чел) 29 ноября смерть Йоханнеса Вареса Барбаруса балтийский университет перезахоронение праха Лидии Койдула (из Кронштадта) 5 апреля Академия наук ЭССР 3 мая открывается духовный институт в Таллинне 1946-1956 служба местных в армии на территории Эстонии 3 октября закон о границе РСФСР и ЭССР