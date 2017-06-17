Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1945 и 1946. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1945
- встреча Альфреда Розенберга и Хяльмара Мяэ (руководитель правительства Эстонии при немцах)
- смерть Юри Улуотса в Стокгольме
- 9 марта православная церковь переходит в Московский патриархат
- переход эстонского стрелкового корпуса из Курляндии в Эстонию (29 мая – 17 июня)
- демобилизация
- денацификация
- суд на членами эстонского правительства 1944 (2 – 3 июля)
1946
- год пятилетка – первая пятилетка в Эстонии
- съезд коммунистической партии Эстонии (КПЭ – 7000 чел)
- 29 ноября смерть Йоханнеса Вареса Барбаруса
- балтийский университет
- перезахоронение праха Лидии Койдула (из Кронштадта)
- 5 апреля Академия наук ЭССР
- 3 мая открывается духовный институт в Таллинне
- 1946-1956 служба местных в армии на территории Эстонии
- 3 октября закон о границе РСФСР и ЭССР
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
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