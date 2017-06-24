Четыре времени века
Два года прошедшего века: 1947 и 1948. "Четыре времени века" – в 14:05.
В этом сюжете:
1947
- год 30-летия Октябрьской революции
- денежная реформа
- отмена хлебных карточек
- выборы в местные органы
- создание колхозов
- певческий праздник
- 200 000 жителей в Таллинне
1948
- советские автомобили на улицах Таллинна
- договор о сотрудничестве СССР и Финляндии (23 февраля)
- раскулачивание
- Государственный русский драматический театр
Рассказывает историк права Пеэтер Ярвелайд. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.
Список музыки
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