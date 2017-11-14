КОНКУРС: КАК НАЗВАТЬ СУРИКАТА РАДИО 4?

Радио 4 стало опекуном самки суриката в Таллиннском зоопарке. Пишите в комментариях, как назвать нашего суриката. Победитель получит семейный билет в зоопарк!

Каждый человек или организация может выбрать полюбившееся животное в Таллиннском зоопарке и стать его опекуном. Мы решили заботиться о сурикате, и выбор этот неслучаен:

сурикат – любопытный и любознательный – может подолгу стоять на задних лапах и обо всём узнает первым, как настоящий журналист;

сурикаты – высокоорганизованные животные, которые живут большими семьями;

сурикат – умилительный, мягкий и пушистый зверёк!

Выполнив со своей стороны все формальности по опекунству, мы объявляем конкурс среди радиослушателей:

КАК НАЗВАТЬ СУРИКАТА РАДИО 4?

Пишите в комментариях под этой новостью. Автор понравившегося нам имени получит семейный билет в Таллиннский зоопарк. Победителя также объявим в комментариях под новостью.

*Содержание суриката осуществляется из личных средств сотрудников редакции Радио 4.