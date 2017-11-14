КОНКУРС: КАК НАЗВАТЬ СУРИКАТА РАДИО 4?

Радио 4 стало опекуном самки суриката в Таллиннском зоопарке. Пишите в комментариях, как назвать нашего суриката. Победитель получит семейный билет в зоопарк!
Каждый человек или организация может выбрать полюбившееся животное в Таллиннском зоопарке и стать его опекуном. Мы решили заботиться о сурикате, и выбор этот неслучаен:
Выполнив со своей стороны все формальности по опекунству, мы объявляем конкурс среди радиослушателей:
Пишите в комментариях под этой новостью. Автор понравившегося нам имени получит семейный билет в Таллиннский зоопарк. Победителя также объявим в комментариях под новостью.
*Содержание суриката осуществляется из личных средств сотрудников редакции Радио 4.
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